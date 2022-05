Michael Lüders - Hybris am Hindukusch. Wie der Westen in Afghanistan scheiterte

Wie der Westen in Afghanistan scheiterte. - Der Krieg war in erster Linie ein Verbrechen an der afghanischen Zivilbevölkerung. - Der längste Krieg der Nato und der USA. - Die USA verbreiteten Terror und erzeugten damit Terror. Ohne das, wäre der Siegeszug der Taliban nicht möglich gewesen.



C. H. Beck, 205 Seiten, 14.95 Euro

ISBN 978-3-406-78490-3

Michael Lüders ist ein Publizist und Buchautor, der seine Themen vor allem in den Brennpunkten Nordafrikas und des Nahen Ostens findet. Nahezu alle Konflikte dort in den letzten Jahren hat er ausführlich beleuchtet und jetzt einen Einsatz des Westens, der letztes Jahr abrupt zu Ende ging: "Hybris am Hindukusch" - Thomas Moser.

Manuskript zur Sendung