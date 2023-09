Sommer in Europa, da treffen sich in diesem Jahr Feuer und Wasser, bedrohlich, tröstend, unausweichlich. Das siebte Gedicht des Poeta Laureatus ist zweigeteilt wie das Leben des Dichters – am Anfang steht die Stadt, am Ende das Land, und ganz am Ende ein religiöses Schlusswort.

Das siebte Gedicht

1

Es brennt. Alles ringsum brennt. Das Haus, die Treppe,

Dach und Böden, alles steht in Flammen. Die Lügen

brennen lichterloh. Das Wasser brennt, das Meer,

selbst die große Stille wird ein Raub des Feuers.

Das Feuer steigt den Berg herab und lässt die Büsche

lodern, sogar die Steine in der Mauer brennen.

Aus der Verklärungskathedrale schlägt ein Feuer.

Das letzte Jahr des Buches ist schon Asche,

ein dünner Rauch zeigt an, wo sie einst standen

und gelesen wurden. Es glimmt und glüht die Lohe

über Parlamenten, das Erbarmen ist schon lang verbrannt,

der Weizen und die Erbsen, alles hin und weg.

Und wenn nicht alles täuscht, dann wüten Feuer

auf der Zunge und verbrennen Wort für Wort die Rede.

Wir, des Weltalls Inbegriff, gehen auf in Flammen.

2

Im Juli waren wir oft unten am See, meistens am Abend,

weil ich sehen wollte, wie die Sonne am anderen Ufer

untergeht. Bevor sie hinter Tutzing verschwindet, zögert sie

einen halben Atemzug lang, als wolle sie es sich noch einmal

überlegen. Sie zögert jeden Tag,dann geht sie unter.

Die Linden sind angefressen, aber halten sich tapfer, den Efeu,

der sie heftig umarmt, ertragen sie wie eine lästige Pflicht.

In der Dämmerung durchbrechen winzige Fische

die Oberfläche des Wassers, ihre Botschaften erreichen uns

in kleinen Wellen: Aber der Herr verschaffte einen großen Fisch,

Jonas zu verschlingen. So hat auch das Unwirkliche freien Zugang

zum See. Man wird einerseits durchsichtig wie Wasser,

selbstlos und leicht, andererseits kann man sich schwer erheben,

weil man schon Wurzeln geschlagen hat, die einen binden.

3

Lieber Gott, ich will dich nicht stören, du hast genug um die Ohren.

Aber lass es einmal regnen, damit das Feuer erlischt. Amen.

Zur Erinnerung an J.B.