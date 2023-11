Michael Krüger – Das neunte Gedicht

Das neunte Gedicht des Poeta Laureatus Michael Krüger steht eine Katastrophe im Mittelpunkt, die wir fast vergessen haben: Die Überschwemmungen in Osteuropa bis nach Darna in Libyen sind hinter dem Überfall der Hamas auf Israel in Deutschland schon wieder fast in Vergessenheit geraten. Nicht die erste Flut in diesem Jahr – das weckt geradezu mythische Erinnerungen.

Das neunte Gedicht

Der Tag war noch nicht angebrochen, da hatte Atlas seine Last schon

abgeworfen, dass die Welt zersprang und die Menschen, eingehüllt

in Umhänge aus Staub, unter den Trümmern ihrer Häuser erstickten.

Es war das letzte Kapitel einer Mythologie vom aufrechten Menschen,

die bis heute in dieser Gegend erzählt wird, Leben erzeugt Tod.

Danach eine verheerende Sintflut in Darna, und kein Gott, der Noah

einen Hinweis gab, die rettende Arche zu bauen aus gutem Holz.

Die Dämme brachen und liessen dem gestauten Wasser

freien Lauf, sich mit dem salzigen Wasser der Großen Syrte

zu paaren. Eine vieltausend Jahre alte Erzählung, von Herodot

und Flavius Josephus begründet, zuerst mit Blut und dann mit Tinte

geschrieben, gefärbtem Wasser, schwamm den zwei Regierungen

des gebeutelten Landes davon, und mit ihnen die Datteln, das Öl

und der Safran und die Erinnerung an Alexander den Großen.

Weiter südlich stehen Soldaten in frisch gebügelten Uniformen

vor einem Mikrofon und verkünden, die seltenen Erden in Zukunft

ohne fremde Hilfe zu schürfen. Wer es nicht glaubt,

muss lebenslänglich Sand zählen oder wird nebenbei erschossen.

Erschossen wird auch, weiter östlich auf der immer noch runden Erde,

wer den Schleier wegziehen will vor dem Jammer der Welt.

Vom Mond aus ist Darna nicht mehr zu erkennen, doch die wabernde Brühe

vor der Küste bildet mit seinen verlaufenden Farben ein Aquarell,

das sich gut sehen lassen kann: die Grenze zwischen den göttlichen

und den menschlichen Plagen verschwimmt zu einer schönen Einheit.

Nichts bleibt den grossen Augen verborgen, welche die Erde umkreisen,

auch Europa nicht, wo die Räume schrumpfen und winzige Mauern

gebaut werden am Morgen, die am Abend schon geschleift sind.

Leviathan läuft lachend über die rauchenden Trümmer hinweg.

Doch die Himbeeren waren so herrlich süß wie im vergangenen Jahr,

nur die Brombeeren liessen zu wünschen übrig, gar nicht zu reden

von den Pilzen, die ohne jede Abstandswahrung ihr Gift versprühten.

„Ihr müsst verstehen, dass wir euch lieben“, hatte ein russischer Soldat

zu Milan Kundera gesagt, damals, als die Welt schon einmal geteilt war,

„wie schade, dass wir gezwungen sind, euch mit Panzern beizubringen,

was es heisst: zu lieben.“ Noch halten die Blätter am Ahorn,

und ein paar Bienen tun so, als hätte Gott den Leviathan schon erwürgt.

Über dem See sammeln sich in schwarzen Schleiern die Vögel,

bald werden sie das Land verlassen und uns.