23 Jahre Haft wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung: So lautet das Urteil gegen Ex-Medienmogul Harvey Weinstein. Jahrzehntelang hatte er seine Machtposition im Film-Business ausgenutzt, um sich Frauen gefügig zu machen. Möglich wurde seine Verurteilung durch einen mutigen Artikel in der New York Times, der die #Metoo-Bewegung ins Rollen brachte. Die beiden Journalistinnen Jodi Kantor und Megan Twohey haben ihre Recherchen in einem Buch dokumentiert, das jetzt auf deutsch vorliegt, übersetzt von Judith Elze und Katrin Harlaß. Ein Sachbuch so spannend wie ein Krimi.

Alles begann 2016 mit einem Tweet - unter dem Hashtag #WhyWomenDont Report (Warum Frauen nichts melden) beschuldigt die US-Schauspielerin Rose McGowan darin einen namentlich nicht genannten, einflussreichen Filmproduzenten aus Hollywood, sie vergewaltigt zu haben: Weil es in Hollywood und in den Medien ein offenes Geheimnis ist und ich gedemütigt werde, während mein Vergewaltiger beweihräuchert wird. Tweet der Schauspielerin Rose McGowan Bei Ihrer täglichen Twitter-Lektüre stieß die New York Times-Journalistin Jodi Kantor auf diesen Tweet Mc Gowans. Monatelang recherchierten Kantor und ihre Kollegin Megan Twohey danach rund um den Mann, der in dem tweet nur „my rapist“ genannt wurde – den Filmproduzenten Harvey Weinstein. In ihrem gemeinsamen Buch „Metoo – Von der ersten Enthüllung zur globalen Bewegung“ schildern die beiden Investigativ-Journalistinnen, wie mühsam es zunächst war, die betroffenen Frauen dazu zu bringen, sich zu outen. Kaum eine Frau wollte reden – aus Angst Vertraulichkeit als oberstes Gebot – dieses Muster zog sich durch sämtliche Recherchen. Denn das Wegducken aus Angst vor der Öffentlichkeit und möglichen negativen Folgen, vom Shitstorm über Karriereeinbußen bis hin zu Todesdrohungen, war unter den weiblichen Weinstein-Opfern sehr viel stärker als die Bereitschaft zu reden. Und das, obwohl jede von Ihnen, egal ob Assistentin, Mitarbeiterin, Schauspielerin oder Produzentin - wenn auch unterschiedliche, aber dennoch entsetzliche - Erfahrungen mit diesem sex-süchtigen Mann gemacht hatte. Pressestelle Klett Cotta/Tropen #metoo Von der ersten Enthüllung zur globalen Bewegung Autor Jodi Kantor und Megan Twohey Verlag: Tropen ISBN: 978-3-608-50471-2 Die detaillierten Erfahrungsberichte offenbaren das Ausmaß der Taten Weinsteins Auf der Basis von Finanzunterlagen, juristischen Dokumenten, Firmenmemos und natürlich Gesprächen mit Betroffenen, belegen die beiden Journalistinnen auf eindrucksvolle Weise die letztlich erfolgreiche Jagd nach der Wahrheit, die mit dem legendären New York Times Artikel über Weinsteins Machenschaften am 5. Oktober 2017 endete. Und die #metoo Bewegung erst ins Rollen brachte. Wer denkt, eigentlich schon alles über die #metoo-Bewegung und Harvey Weinstein gelesen zu haben – dem sei die Lektüre des Buches der beiden Pulitzer-Preisträgerinnen wärmstens empfohlen. Ein gewöhnlicher Krimi ist nichts dagegen.