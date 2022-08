SWR2 lesenswert Magazin

Mensch, Natur und Abenteuer – Neue Bücher im heißen Sommer

Redaktion und Moderation: Anja Brockert



Mit neuen Büchern von Werner Herzog, Ferdinand von Schirach, Theresia Enzensberger und Joshua Groß

Der Deutsche Preis für Nature Writing 2022 geht an den Schriftsteller Levin Westermann, die Verleihung ist am Sonntag in Berlin. Wir sprechen mit dem Preisträger über das Verhältnis von Mensch, Tier und Natur - und darüber, welche Geschichten Nature Writing heute erzählen kann und muss. In einem megaheißen Sommer spielt der neue Roman von Joshua Groß "Prana Extrem", ein eigenwilliger Text aus der Lebenswelt der 30jährigen, in dem Wahrnehmungen und Beziehungen ins Fließen kommen. Und Kultregisseur Werner Herzog erinnert sich an sein abenteuerliches Leben, kurz vor seinem 80. Geburtstag hat er seine mitreißend geschriebene Autobiografie veröffentlicht. Außerdem surfen wir durch die Bücherwelt auf Instagram, stellen Ferdinand von Schirachs gepflegt melancholisches Buch "Nachmittage vor" und besprechen Theresia Enzensbergers Roman "Auf See", der auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis steht.



Deutscher Preis für Nature Writing an Levin Westermann

Gespräch mit Levin Westermann und

Lesung aus "Farbe Komma Dunkel"

Matthes und Seitz Verlag, 112 Seiten, 18 Euro

ISBN 978-3-7518-0048-8



Werner Herzog - Jeder für sich und Gott gegen alle. Erinnerungen

Hanser Verlag, 352 Seiten, 28 Euro

ISBN 978-3-446-27399-3

Besprechung von Ulrich Rüdenauer



Ferdinand von Schirach - Nachmittage

Luchterhand Verlag, 176 Seiten, 22 Euro

ISBN 978-3-630-87723-5

Kritik von Julia Schröder



Joshua Groß - Prana Extrem

Matthes & Seitz Verlag, 301 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-7518-0086-0

Gespräch mit Frank Hertweck



#bookstagram - Was läuft an Literatur auf Instagram?

Beitrag von Judith Reinbold



Theresia Enzensberger - Auf See

Hanser Verlag, 264 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-446-27397-9

Rezension von Christoph Schröder



Musik:

Ntjam Rosie - Home cooking (2022)

Label: O-tone music