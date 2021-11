„Die Entschuldigung“ von Eve Ensler — Mein Vater, der Vergewaltiger

Ihr Leben lang hat Eve Ensler auf eine Entschuldigung ihres Vaters gewartet. Eine Entschuldigung dafür, dass er sie jahrelang missbraucht hat. Doch diese kam nie. Mehr als 30 Jahre nach seinem Tod schreibt sie sich seine Entschuldigung selbst. Ensler, die mit den „Vagina-Monologen“ einen Klassiker der feministischen Literatur verfasst hast, bemüht sich, ihren Vater zu verstehen, beschönigt seinen Charakter aber nicht.

Rückblick auf brutale Kindheitserinnerungen

Mehr als 130 Seiten umfasst das Buch, alle aus der Perspektive ihres Vaters Arthur Ensler. Sie fühlt sich ein in seine Psyche, in seine Art zu denken und zu sprechen. Arthur Enslers Entschuldigung ist ein Brief aus der Vorhölle, in der er schmort. Sie folgt vier Schritten: Zunächst berichtet er detailgenau, was er seiner Tochter angetan hat. Er fragt sich, was ihn dazu gebracht hat. Und er versucht zu erfahren, wie sich seine Misshandlungen für Eve angefühlt haben.

Zum Schluss möchte Arthur die Verantwortung für seine Taten übernehmen. Das alles zu lesen ist nicht einfach, sondern grausam und erschreckend. Es ist nicht nur ein Entschuldigungs-Brief, der Text zeichnet das Psychogramm eines lieblosen, kalten Narzissten. Erinnerung für Erinnerung rekonstruiert Arthur Ensler, wie es zum Missbrauch kommen konnte, wie er ihn ausgeübt und wie sich die Dynamik zwischen Vater und Tochter und dem Rest der Familie geändert hat.

Die Autorin (in Schwarz) ist auch als Frauenrechts- und Friedensaktivistin in den USA bekannt. 1998 initiierte sie den 14. Februar als V-Day, einen jährlichen Aktionstag gegen Gewalt gegen Frauen. Auf dem Bild ist sie mit Schauspielerin Jane Fonda bei einer Antikriegsdemo 2007 in Washington. imago images IMAGO / UPI Photo

Keine kitschige Erkenntnis

Das ist auch das Besondere an diesem Buch: Eve Ensler bemüht sich zwar, ihren Vater zu verstehen, beschönigt seinen Charakter aber nicht. Sie nimmt seine Perspektive ein, übernimmt sie aber nicht. Sie lässt ihn nicht kitschig Erleuchtung und Erkenntnis erlangen.

Loslassen, um selbst Frieden zu finden

Es ist zunächst schwer zu glauben, dass ein toter, ausgedachter Vater seine Tochter von diesem Leid erlösen kann. Eve Ensler erzählt in einem Interview, jahrelang habe sie sich gewünscht, ihr Vater sei tot oder im Gefängnis. Doch mit dieser Wut habe sie nie loslassen können. Für die Autorin markiert das Buch auch einen Bruch, wie in einem Interview bei Erscheinen der Originalausgabe 2019 angekündigt, möchte sie nicht länger den Familiennamen ihres Vaters tragen, sondern fortan als „V“ angesprochen werden. Ihr Buch widme sie jeder Frau, die noch auf eine Entschuldigung warte — und die Täter fordere sie dazu auf, sich ihren Taten zu stellen.

Eve Ensler: Die Entschuldigung Pressestelle Ullstein-Buchverlage Die Entschuldigung übersetzt von Amelie Thoma Autor Eve Ensler Verlag: Ullstein ISBN: 9783550201073