„Andere Umstände“: Julia Zejns Comic über Schwangerschaftsabbruch

Anja hat einen Job, ist in einer festen Beziehung. Und sie ist ungewollt schwanger. Trotzdem wird sie sich gegen das Kind entscheiden. Um das „Warum“ geht es in dem Comic „Andere Umstände“ von Julia Zejn.

Die Handlung springt nach dem Schwangerschaftstest zwei Jahre zurück im Leben der Protagonistin

Eine junge Frau sitzt auf dem Klo, ihre langen schwarzen Haare hängen ihr in einem Zopf über die Schulter. In den Händen ein Schwangerschaftstest. Erst ein roter Strich. Dann langsam, Bild für Bild, zeigt sich ein zweiter. Der Test ist positiv. „Oh Fuck“ denkt Anja.

Anja ist 29 Jahre alt, sie hat einen Job und ist in einer festen Beziehung. Trotzdem wird sie sich gegen das Kind entscheiden. Um das „Warum“ zu erklären, macht die Illustratorin Julia Zejn etwas Unerwartetes: Ihr Comic „Andere Umstände“ beginnt zwar mit dem positivem Schwangerschaftstest, springt dann aber zwei Jahre im Leben von Anja zurück.

Autorin Julia Zejn dazu: „Wenn man jetzt direkt eingestiegen wäre: Eine Person ist schwanger, entscheidet sich dagegen, obwohl ja eigentlich aus gesellschaftlicher Sicht nichts dagegen spricht, was so finanzielle Gründe angeht oder medizinische Gründe oder was auch immer. Aber ich wollte, dass man sie trotzdem verstehen kann.“

Selbstbestimmt entscheidet sich Anja für eine Abtreibung

„Andere Umstände“ ist nicht allein ein Comic über Abtreibung. Es ist erst mal ein Comic über eine Großstadtromanze: Anja ist Ende 20, hat ihren Uni-Abschluss in der Tasche und verliebt sich in den Hobby-Dj Olli. Mit ihm ist die Welt bunt, er nimmt sie mit ins Nachtleben, sie ihn in den Botanischen Garten. In knalligem Rot und Grün zeigt Julia Zejn diesen Liebesrausch.

Die beiden ziehen zusammen. Und die Realität tröpfelt in den grauen Alltag: Olli lebt in den Tag hinein, kifft viel, kümmert sich wenig um den Haushalt. Anja arbeitet an der Uni, ist fleißig und hilfsbereit. Eine, die eigentlich nicht gut darin ist, Entscheidungen zu treffen, die eher in Sachen hineinschlittert, wie Julia Zejn sagt: „Dann aber sie in einer Situation ist, wo es einfach nicht mehr geht. Wo sie einfach eine Entscheidung treffen muss und dass dann auch tut.“

Selbstbestimmt entscheidet Anja sich für eine Abtreibung, lässt sich nicht von Olli beeinflussen: Der sieht das Kind als eine Chance sein Leben in den Griff zu bekommen. Anja hingegen ist schnell klar, dass das Kind jetzt nicht in ihr Leben passt und dass Olli nicht der richtige Partner dafür ist.

20 Frauen sprachen mit der Autorin über ihre Abtreibungen

Ihre Geschichte ist eine von vielen Frauen. Mit 20 von ihnen hat Julia Zejn über ihre Abtreibung gesprochen. Keine von ihnen habe ihre Entscheidung leichtfertig getroffen. Und keine von ihnen habe sich schuldig gefühlt, auch wenn Abtreibungsgegner gern anderes behaupten: „Es wird behauptet, dass es ein Post Abortion-Syndrom gibt. Aber eigentlich sagen Studien was anderes. Sofern die Entscheidung ohne Druck gefällt worden ist. Wenn jetzt natürlich der Partner daneben steht und sagt „Ich will, dass du die Schwangerschaft abbrichst“ und man selbst möchte das nicht, dann hat das natürlich psychische Folgen, wenn man zu diesem Schritt gedrängt wird von anderen.“

Entscheidet die schwangere Person aber selbst, sei es wie bei Anja. Sie möchte ja Kinder, aber eben unter anderen Umständen. Deshalb hat sie weder Glücks- noch Schuldgefühle, als sie den Embryo beim Ultraschall sieht. Sie weiß, dass er weder ein Bewusstsein noch ein Nervensystem hat. Fakten wie diese werden sparsam eingestreut.

Kein Sachcomic, sondern die private Entscheidung einer Frau

„Andere Umstände“ ist kein Sachcomic, der verschiedene Abtreibungsmöglichkeiten erläutert oder die Rechtslage erklärt. „Andere Umstände“ zeigt einen Schwangerschaftsabbruch als eine wohl überlegte und private Entscheidung einer erwachsenen Frau.

Aber es wird auch klar: Anja ist gebildet, finanziell unabhängig und sie lebt in einer Großstadt. Sie hat Zugang zu einer sicheren Abtreibung. Auf dem Land oder in kleineren Städten ist die Lage schon anders, viele Frauen müssen weite Wege auf sich nehmen, die Scham ist dort noch größer.

Nicht jede von ihnen kann so entschlossen wie Anja ihre Schwangerschaft beenden. Und sie alle werden dafür kriminalisiert. So lange das so bleibt, steckt auch in einem so leisen Comic wie dem von Julia Zejn ein lautes Plädoyer dafür, dass allein Frauen über ihren Körper bestimmen sollten.