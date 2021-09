Gerry, Tal und Jeff Goldblum warten in London in der sudanesischen Botschaft auf ihre Visa in den Sudan. Bei den Dreharbeiten von Gerrys Film-Doku Ihr branntet wie Coyoten wird Noah im Sudan entführt. Warum erzählte Noah vor 14 Tagen Solomon am Telefon von zwei Filmdrehs in Al-Faschir? Auf Youtube ist Noah in einem orangen Müllsack offenbar kurz vor seiner Enthauptung zu sehen.

Es liest Samuel Finzi