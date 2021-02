Wegen der Pandemie sind auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz alle Rosenmontagsumzüge und Prunksitzungen abgesagt worden. Das närrische Treiben findet in diesem Jahr ausschließlich vor dem heimischen Fernseher oder virtuell im Internet statt. Viele Veranstalter haben sich einiges einfallen lassen und aus der Not eine Tugend gemacht. Auch wenn der Kulturwissenschaftler Werner Mezger in der digitalen Fastnacht eine Chance sieht, freut er sich darauf wenn das närrische Treiben wieder analog stattfindet. mehr...