Vor 50 Jahren, 1972, fanden in München in die olympischen Sommerspiele statt. Was als heiteres Sportfest geplant war und Deutschland ein neues, freundliches Gesicht geben sollte, wurde von dem blutigen Anschlag auf die israelische Mannschaft jäh überschattet. Der politischen und historischen Bedeutung von den Ereignissen in "München 1972" gehen die beiden Autoren akribisch nach.

Markus Brauckmann, Gregor Schöllgen – München 72. Ein deutscher Sommer Pressestelle DVA Deutsche Verlagsanstalt München 72. Ein deutscher Sommer Autor Markus Brauckmann, Gregor Schöllgen Verlag: DVA Deutsche Verlagsanstalt ISBN: 978-3-421-04875-2 365 Seiten, 25 Euro

1972, vor 50 Jahren, fanden in München die olympischen Sommerspiele statt, die vor allem durch den Anschlag auf die israelische Mannschaft in Erinnerung geblieben sind. Die Tat gab dem Sportereignis eine besondere politische und historische Bedeutung. Ihr gehen jetzt Markus Brauckmann und Gregor Schöllgen in ihrem Buch "München 72. Ein deutscher Sommer" nach - Thomas Moser

Manuskript zur Sendung