Marie-Hélène Lafon: Geschichte des Sohnes (7/9)

Geschwüre, vernarbte Stellen, Wundränder. So äußern sich Krankheiten bei Menschen und auch bei Pflanzen. In David Fuchs' Gedichten verwischen die Grenzen zwischen Haut und Rinde. Unheimlich mutet sie an, die Menschen- und Pflanzenwelt, die sich nicht mehr auseinanderdividieren lässt. Pflanzen- und Menschenkörper überlappen sich, verwachsen miteinander und gehen eine poetische Symbiose ein. In schnörkelloser Sprache und mit viel Wohlwollen und Respekt beleuchtet der Mediziner David Fuchs in seiner Lyrik Krankheiten, die ihm als Krebs- und Palliativarzt täglich begegnen. Kerstin Bachtler stellt seinen Lyrikband „Handbuch der Pflanzenkrankheiten“ vor. mehr...