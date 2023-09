„Wir können auch Manga“ – Stuttgarter Zeichnerin Blackii lebt ihren Traum

Manga ist schon lange mehr als ein Boom, der Markt wächst seit Jahrzehnten kontinuierlich. Am bundesweiten Manga-Day am 16. September verteilen Verlage und Buchhandel 27 kostenlose Leseproben aktueller Veröffentlichungen. Doch nur zwei davon sind deutsche Titel. Einer davon ist der Band „Children of Grimm“. Die Zeichnerin Blackii lebt in der Nähe von Stuttgart, in Bönnigheim.

Der junge Boy (links) träumt davon, Märchenheld zu werden. Seine Abenteuer verfolgt der Manga „Children of Grimm“ von Autor Aljoscha Jelinek und Zeichnerin Blackii. Pressestelle Aljoscha Jelinek / Mareike Noske / Altraverse GmbH

Reihenweise Manga und Figuren von „Dragon Ball“ und „One Piece“

Während der Großteil ihrer freundlichen Wohnung eher eine Manga-freie Zone zu sein scheint, konzentriert sich die etwas andere Welt auf Blackiis Arbeitszimmer.

Im Regal stehen sorgfältig sortiert verschiedenste Manga-Serien, dazwischen – unverzichtbar – Anime-Figuren aus „Dragon Ball“, „Pokémon“ und „One Piece“. Rosa schimmern der Drucker und die Tastatur, ein Gecko schlummert hinter dichten Pflanzen kopfüber an der Glaswand seines Terrariums.

Seit einigen Jahren arbeitet Blackii mit Autor Aljoscha Jelinek zusammen. Dass sich ihr gemeinsames Projekt „Children of Grimm“ nun neben starker asiatischer Konkurrenz in der Auswahl zum bundesweiten Manga-Day behaupten konnte, ist so etwas wie ein Adelsschlag für die 33-jährige Zeichnerin aus Bönnigheim.

Zu Besuch bei Mangaka Blackii

Anime und Manga: Das sind die wichtigsten Begriffe Anime (アニメ): Kurzwort für Animation, bezeichnet in Japan alle animierten Filme und Serien. In westlichen Ländern hat sich die Bezeichnung für japanische Animation mit ihrer wiedererkennbaren Ästhetik durchgesetzt. Mangaka (漫画家): Japanische Bezeichnung für Manga-Zeichner*innen, wird auch in anderen Sprachen als Fachbegriff genutzt. Shonen (少年): Manga, die für ein vorwiegend junges, männliches Zielpublikum gezeichnet werden. Die Handlung ist zumeist actionlastig und komödiantisch. Bekannte Shonen-Manga sind „One Piece“, „Dragon Ball“, „Attack on Titan“ oder „Death Note“. Shojo (少女): Manga, die vorwiegend ein junges, weibliches Zielpublikum ansprechen sollen. Die Handlung fokussiert sich häufig auf Romantik oder Coming-of-Age-Inhalte. Bekannte Shojo-Manga: „Sailor Moon“, „Die Rosen von Versailles“, „Fruits Basket“ oder „Nana“. Seinen (青年): Manga, die sich an erwachsene Männer als Zielgruppe richten. Josei (女性): Manga, die sich an erwachsene Frauen als Zielgruppe richten. Slice of Life: Beliebtes Manga-Subgenre, das sich um Alltagsgeschichten dreht. Isekai (異世界): Beliebtes Manga-Subgenre, bei dem die Hauptfigur aus der Realität in eine fantastische Welt gezogen wird, vergleichbar mit „Alice im Wunderland“ oder „Die unendliche Geschichte“. Bekannte Titel: „Inu Yasha“, „Fushigi Yuugi“ oder „Chihiros Reise ins Zauberland“. Boys Love / Yaoi (やおい) und Girls Love / Yuri (百合): Beliebte Manga-Subgenres, in deren Zentrum homosexuelle Liebesbeziehungen zwischen zwei Männern bzw. zwei Frauen stehen. Je nach Zielgruppe sind die Inhalte eher romantischer oder erotischer Natur.

Ein bisschen Asterix darf es auch sein

Eigentlich hätte es ein Kinderbuch werden sollen, doch nun ist mit „Children of Grimm“ ein Märchen-Comic entstanden. Ein Shonen-Manga, ein Manga für eine junge, tendenziell männliche Zielgruppe.

Der kleine Boy träumt davon ein Märchenheld zu werden, doch erst einmal muss er in der Bäckerei seines Onkels Eierbrötchen und Dinkelknacker verkaufen. Die Geschichte steckt voller Charme und Witz, wenn im Kampf gegen die bösen Grauwölfe die Pampelmusen-Büchse mit Zuckerwatten-Munition zum Einsatz kommt.

Tintenfisch trifft Kartoffel: Blackii porträtiert sich in ihren Comics als zeichnender Tintenfisch. Autor Aljoscha ist, typisch deutsch, eine Kartoffel. Pressestelle Aljoscha Jelinek / Mareike Noske / Altraverse GmbH

Dazu die sehr detailreichen, sehr dynamischen Schwarz-Weiß-Zeichnungen, die sich deutlich an den japanischen Klassikern anlehnen.

„Deutsche Zeichner werden ein bisschen danach bewertet: Wie japanisch sieht das aus?“, meint Blackii. Das habe sie immer im Hinterkopf. „Aber inzwischen kommt auch mal der Asterix durch von früher“. Das Gesicht, die Mimik – ein bißchen ‚cartooniger‘. Und „das ist auch gut so.“

Fernab des Mainstreams: Sarah Chand über das Stuttgarter Comic-Festivals „ComicJuJu“

„Dragon Ball“ und „Pokémon“: die Helden der ersten Manga-Welle

Es gibt eine Kindheit, die davon geprägt ist, alle 150 Pokémon, die es damals gab, aufsagen zu können. Bei Blackii waren es außerdem japanische Animes, die sie im Original ohne deutsche Synchronisation mit Untertitel gesehen hat. „Ich möchte die auf japanisch sprechen hören“, lacht Blackii, was ihre Teenager-Söhne, 10 und 11 Jahre alt, überhaupt nicht verstehen können.

Die Illustratorin ist in den 1990er-Jahren groß geworden. Damals schwappte eine erste große Manga-Welle in deutsche Kinderzimmer, vor allem RTL2 profilierte sich durch zahlreiche Anime-Serien wie „Dragon Ball“ und „Pokémon“.

Die Jugendlichen von damals sind heute Erwachsene, die noch immer mit Ästhetik, Erzählweise und Zeichensprache der ersten Stunde liebäugeln. „Davon wollten wir nicht zu weit weggehen“, meint Blackii mit Blick auf das Projekt „Children of Grimm“, „wir wollten das Gefühl der ersten Mangawelle transportieren.“

In der fantastischen Welt von „Children of Grimm“ ist sprechender Schleim eine völlig normale Sache. Pressestelle Aljoscha Jelinek / Mareike Noske / Altraverse GmbH

Eine Chance für den deutschen Manga

Blackii ist wie viele Manga-Nerds eine Expertin ihres Faches. Selbst die schwierigsten japanischen Namen kommen ihr flugs über die Lippen.

Ein großes Vorbild: Rumiko Takahashi, eine der berühmtesten japanischen Mangaka. „Ramna ½“ , 1989 erschienen, eine Mischung aus Comedy und Action, spielt schon damals mit den „klassischen Geschlechterrollen“, weil sich der 16jährige Held bei Berührung mit kaltem Wasser in ein Mädchen verwandelt.

Ein anderes Vorbild: Toni Valente, Comiczeichner aus Frankreich. Sein Comic „Radiant“ wurde als Manga in Japan veröffentlicht. Das habe ihr gezeigt: „Auch in Europa können wir gute Manga machen“, betont Blackii.

Doch es gibt ein Problem: in der Regel werden die Leute durch einen Anime im Fernsehen erst darauf aufmerksam, dass es dazu auch einen Manga gibt. „Es ist in Deutschland immer noch ein bisschen schwierig, einen Fuß in die Tür zu bekommen, wenn man keinen Anime hat“, erklärt die Illustratorin. Es sei wichtig, dass man selber in dieser Richtung was produziert in Deutschland.

Muskelbepackte Körper, wild abstehende Haartollen und expressiv vereinfachte Gesichter: Die Vorbilder von „Dragon Ball“ und „One Piece“ sind im Zeichenstil der Bönnigheimer Mangaka klar wiederzuerkennen. Pressestelle Aljoscha Jelinek / Mareike Noske / Altraverse GmbH

Manga, der schnelle Roman

Das gemeinsame Manga-Projekt von Aljoscha Jelinek und Blackii „Children of Grimm“ steckt noch in der Entwicklungsphase. Die Leseprobe zum Manga-Day, immerhin ein 90 Seiten starkes Büchlein, endet hinten mit Skizzenentwürfen. Zum Drucktermin waren die letzten Seiten noch nicht fertig.

Kommendes Frühjahr soll der erste Band bei Altraverse erscheinen, fünf Bände sind geplant. Anders als die europäischen oder amerikanischen Comics erscheinen Manga in schneller Abfolge und in enger Anpassung an die Themen ihres Publikums. Das schafft eine hohe Identifikation mit den Heldinnen und Helden der Geschichten.

Für die Bönnigheimer Illustratorin Blackii ist der Manga die perfekte Mischung aus Comic und Roman: Die Bilder, der Witz, aber auch das emotionale Mitfühlen mit dem Charakter – das mache für sie die „Faszination Manga“ aus.