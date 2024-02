Wie funktioniert Psychotherapie? In ihrem Comic „Wie geht es Ihnen jetzt?“ führt uns Bestseller-Autorin Philippa Perry in den Kopf nicht nur des Klienten, sondern auch der Therapeutin – die Neuauflage des Buches von 2011 ist gerade in diesen psychologisch schwierigen Corona-Zeiten unterhaltsam und lehrreich.

Lukas Meyer-Blankenburg im Gespräch mit Anja Brockert.

Aus dem Englischen von Ulrike Becker

Ullstein Verlag, 160 Seiten, 18,99 Euro

ISBN 9783550201745