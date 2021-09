Felicitas Hoppes Roman „Die Nibelungen“ ist für den „Deutschen Buchpreis“ nominiert. Darin sucht sie einen Goldschatz und feiert die Wormser Festspiele.

Die ZEIT-Redakteurin Khuê Pham ist in der Sendung zu Gast. In ihrem Debütroman „Wo auch immer ihr seid“ erzählt sie eine vietnamesische Familiengeschichte.

Maaza Mengiste stammt aus Äthiopien und hat mit „Der Schattenkönig“ einen fesselnden Roman über den Abessinienkrieg von 1935/36 geschrieben.

Die flämische Autorin Charlotte Van den Broeck empfiehlt „Das blinde Licht“ von Benjamín Labatut. Literarische Essays randvoll mit naturwissenschaftlicher Sachkenntnis.

In „Das Ereignis“ erzählt die für ihre autobiographischen Bücher bekannte Französin Annie Ernaux von einer Abtreibung und ihren Folgen.

Zum Schluss träumt Kurt Tucholsky in „Schöner Herbst“ vom Strand, den uns Bettina Baltschev dann in ihrem Strand-Buch „Am Rande der Glückseligkeit“ in all seinen Facetten vorstellt.

Felicitas Hoppe – Die Nibelungen. Ein deutscher Stummfilm

Fischer Verlag, 256 Seiten, 22 Euro

ISBN: 978-3-10-032458-0

Rezension von Angela Gutzeit

Khuê Pham – Wo auch immer ihr seid

btb Verlag, 304 Seiten, 22 Euro

ISBN: 978-3-442-75802-9

Lesung und Gespräch mit der Autorin

Maaza Mengiste – Der Schattenkönig

Aus dem Englischen von Brigitte Jakobeit und Patricia Klobusiczky

dtv, 576 Seiten, 25 Euro

ISBN: 978-3-423-28292-5

Rezension von Pascal Fischer

Benjamin Labatut – Das blinde Licht. Irrfahrten der Wissenschaft

Aus dem Spanischen von Thomas Brovot

Suhrkamp Verlag, 187 Seiten, 22 Euro

ISBN: 978-3-518-42922-8

Lesetipp von der Autorin Charlotte Van den Broeck

Annie Ernaux – Das Ereignis

Aus dem Französischen übersetzt von Sonja Finck

Suhrkamp Verlag, 104 Seiten,18 Euro

ISBN: 978-3-518-22525-7

Rezension von Judith Reinbold

Kurt Tucholsky – Schöner Herbst

aus: Gedichte in einem Band

Insel Verlag 2006, 1034 Seiten, 22 Euro

ISBN: 978-3-458-17300-7

gelesen von Bert Linnemann

Bettina Baltschev - Am Rande der Glückseligkeit. Über den Strand

Berenberg Verlag, 280 Seiten, 25 Euro

ISBN: 978-3-946334-85-9

Rezension von Julia Schröder

Musik:

Olaf Schönborn' s Q4: Radio Jazz

