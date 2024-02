Menschliche Körperteile in den Wannen einer Wiener Wertstoff-Deponie bringen Simon Brenner und die Mülltrennung ganz schön durcheinander.

Auf den durchgeknallten Plot um die Organspende-Mafia kommt es aber gar nicht so an, denn die Romane von Wolf Haas haben vor allem eine Heldin: Die Sprache!

Hoffmann und Campe Verlag, 288 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-455-01430-3

Anja Höfer im Gespräch mit dem Buchautor Wolf Haas