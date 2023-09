Mit neuen Büchern von Ilija Trojanow, Terézia Mora, Bov Bjerg, Paulita Pappel und Natalja Kljutscharjowa



Redaktion und Moderation: Lukas Meyer-Blankenburg

Taylor Swift ist eine der erfolgreichsten Popmusikerinnen aller Zeiten. Ihre Songs stecken voller literarischer Anspielungen. Jetzt interessieren sich auch Literaturwissenschaftler für ihre Lyrics – was finden sie darin?



In „Muna oder Die Hälfte des Lebens" seziert Terézia Mora eine toxische Beziehung, beeindruckend und bedrückend.



Lust- und freudvoller geht es bei Regisseurin Paulita Pappel zu. Sie plädiert mit „Pornopositiv" für eine neue Sicht auf Pornos.



Einen ebenfalls positiven Perspektivwechsel vollzieht Ilija Trojanow. Er fragt in „Tausend und ein Morgen" was wäre, wenn für die Menschheit doch alles gut liefe?



Dann zwei literarische Blicke auf die andere, triste Wirklichkeit des Sommers: Waldbrände und Krieg. Poeta Laureatus Michael Krüger mit seinem siebten Gedicht

und

ein Auszug aus dem „Tagebuch vom Ende der Welt" der russischen Autorin Natalja Kljutscharjowa.



Zum Abschluss liefert Bov Bjerg mit „Der Vorweiner" eine geniale, grausam-komische Dystopie vom Leben in Resteuropa.

Popstar Taylor Swift – Lyrics für die Literaturwissenschaft

Beitrag von Insa Köller



Paulita Pappel – Pornopositiv

Ullstein Verlag, 208 Seiten, 16,99 Euro

ISBN 9783864932366

Gespräch mit Paulita Pappel



Terézia Mora – Muna oder Die Hälfte des Lebens

Luchterhand Verlag, 448 Seiten, 25 Euro

ISBN 978-3-630-87496-8

Rezension von Silke Arning



Ilija Trojanow – Tausend und ein Morgen

S. Fischer Verlag, 528 Seiten, 30 Euro

ISBN 978-3-10-397339-6

Rezension von Mario Scalla (Übernahme vom HR)



Poeta Laureatus

Lesung des siebten Gedichts von und mit Michael Krüger



Natalja Kljutscharjowa – Tagebuch vom Ende der Welt

Aus dem Russischen von Ganna-Maria Braungardt

edition suhrkamp, 167 Seiten, 16 Euro

ISBN 978-3-518-12781-0

Empfehlung von Lukas Meyer-Blankenburg mit Lesung



Bov Bjerg – Der Vorweiner

Claassen Verlag, 240 Seiten, 24 Euro

ISBN 9783546100380

Rezension von Carsten Otte

Musik:

Taylor Swift – Shake it off

Label: Universal

Taylor Swift – Anti Hero

Label: Universal Republic Records

Stereo Total – Liebe zu dritt

Label: Brunswick

Francoise Cactus – Io non ti amo, non ti ami

Label: Vertigo Berlin

Taylor Swift – Lavender Haze

Label: Universal Republic Records

Ryan Adams – Shake it off

Label: Columbia

Elles Bailey – Shake it off

Label: Outlaw Music Ltd