lieben - lavieren - lange leben

Neue Bücher von Bernadine Evaristo, Karl Ove Knausgård, Songs von Christiane Rösinger und ein Käppi von Suhrkamp



Redaktion und Moderation: Anja Höfer

Auf dem Spargelfeld in Hügelsheim performte sie die ersten Songs: Heute ist Christiane Rösinger - ob solo oder mit Bands wie den Lassie Singers oder Britta - eine der großen deutschen Independent-Musikerinnen. Ihre gesammelten Songtexte sind jetzt als Buch erschienen. Wir sprechen mit ihr über ihre Vorliebe für Heinrich Heine und ihre Abneigung gegen die Romantische Zweierbeziehung.

Der Suhrkamp Verlag nimmt es mit Disney auf uns steigt ins harte Merchandising ein: Das stw-Käppi in edlem Dunkelblau verspricht den ultimativen Distinktionsgewinn!

Nach dem Booker-Prize Erfolg von "Mädchen, Frau etc" erzählt Bernadine Evaristo jetzt in "Mr. Loverman" warmherzig und witzig vom Coming Out eines älteren Herrn.

"Würde ich schweigen, würde ich mich vor mir selbst ekeln": Das sagt der regimekritische kubanische Schriftsteller Ángel Santiesteban, der in seiner Heimat im Gefängnis saß und mit einem Publikationsverbot belegt ist. Ein Porträt.

Der Norweger Karl Ove Knausgård bricht nach Jahren des autofiktionalen Schreibens zu neuen, phantastischen Erzählformen auf: "Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit" heißt sein neues, monumentales Werk, in dem es um nichts Geringeres als um die Unsterblichkeit geht.

Michel de Montaigne war ein Philosoph in Krisenzeiten: Während im 16. Jahrhundert in Frankreich die Religionskriege tobten, erfand er die Kunst der Selbstbetrachtung. Was hat er uns heute zu sagen? Ziemlich viel, zeigt Volker Reinhardt, Autor der neuen Montaigne-Biographie: "Philosophie in Zeiten des Krieges".

Noch Bohéme oder schon Unterschicht?

Christiane Rösinger – Was jetzt kommt. Ausgewählte Songtexte

Ventil Verlag, 192 Seiten, 17 Euro

ISBN 978-3-95575-183-8

Gespräch mit der Autorin Christiane Rösinger

Suhrkamp goes Merchandising – Die stw-Kappe und andere non-book-Knaller!

Basecap 50 Jahre suhrkamp taschenbuch wissenschaft

Non-Book 978-3-518-00180-6, 16 Euro

Kommentar von Arnd Pollmann

Bernadine Evaristo – Mr. Loverman

Aus dem Englischen von Tanja Handels

Tropen Verlag, 336 Seiten, 25 Euro

ISBN 978-3-608-50489-7

Rezension von Judith Reinbold

"Schweigen ist keine Option" – Der regimekritische kubanische Schriftsteller Ángel Santiesteban

Porträt von Peter B. Schumann

Karl Ove Knausgård – Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit

Aus dem Norwegischen von Paul Berf

Luchterhand Verlag, 1056 Seiten, 30 Euro

ISBN 978-3-630-87635-1

Rezension von Kirsten Voigt

Volker Reinhardt – Montaigne. Philosophie in Zeiten des Krieges

C.H. Beck Verlag, 330 Seiten, 29,90 Euro

ISBN 978-3-406-79741-5

Rezension von Holger Heimann

Musik:

Esbjörn Svensson Trio – Seven Days of Falling

Label: ACT

Die Lassie Singers - Liebe wird oft überbewertet

Label: Ministry of Sound

Britta - Wer wird Millionär

Label: Flittchen Records