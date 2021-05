Häppchen-Kultur ist mega-geil und kommt gut rüber. Gerade bei angeblich kulturfernen Digital Natives, die behutsam auch und gerade von uns in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten an die großen, ewigen Themen heranzuführen sind, egal ob als Rad fahrende, zu Fuß gehende oder als fern gelenkte im E-Auto. Und da trifft es sich gut, dass der Börsenverein des Deutschen Buchhandels sein Vorspiel zur erstmaligen Verleihung des Deutschen Sachbuch-Preises am 14. Juni schon mal acht Slammerinnen und Slammern anvertraut und in Zeiten von Corona auf eine digitale Online-Plattform geschoben hat. Und zwar in Gestalt des ersten „Deutschen Sachbuch-Slams“. Die acht Titel von der Sachbuch-Shortlist wurden gestern Abend im Mannheimer Technoseum vorgestellt – in maximal sechs Minuten je Buch. Das ist sogar etwas länger als eine Buchbesprechung bei uns mehr...