Er sei ein Mitarbeiter gewesen, der sich ganz dem Verlag hingegeben habe, sagt Hans-Ulrich Treichel, Schrifsteller und Germanist. Raimund Fellinger war sein Lektor. Beide haben seit den 80er Jahren zusammengearbeitet. Sein Tod sei ein historischer Einschnitt für Suhrkamp. Er sei der Mitarbeiter gewesen, der am meisten den Verlag repräsentierte, so Treichel. Seit 2006 war Fellinger Cheflektor des Suhrkamp Verlages, seit 2010 ebenfalls des Insel Verlages. Am Samstag ist er im Alter von 68 Jahren in Frankfurt am Main verstorben, wie der Verlag in Berlin mitteilte. mehr...