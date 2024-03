Ijoma Mangold stellt vor: Maggie Millner — Paare

Ijoma Mangold stellt das Debüt der New Yorker Autorin Maggie Millner vor.

Die US-amerikanische Schriftstellerin Maggie Millner ist im Bundesstaat New York aufgewachsen. Sie fing schon in ihrer Kindheit, die sie in einem kleinen, ländlichen Ort verbrachte, mit dem Schreiben an. An der New York University machte sie später ihren Master of Fine Arts.

Cover des Buches Maggie Millner: Paare: Eine Liebesgeschichte Pressestelle Cover des Buches Maggie Millner: Paare: Eine Liebesgeschichte Paare Autor: Maggie Millner Verlag: Klett-Cotta Verlag ISBN: 978-3-608-96612-1

Ihre Gedichte sind bereits in The New Yorker, POETRY und Ploughshares erschienen. Außerdem lehrt sie kreatives Schreiben an der Yale University und ist Redakteurin bei The Yale Review.

„Paare“ ist ihr erster Roman. Darin transformieren sich Prosa und Lyrik zu einer 128-seitigen Liebesgeschichte.

Eine Liebesgeschichte?

Die Hauptfigur lebt ein bürgerliches, gesittetes Leben in Brooklyn, mit einer Katze, einem Freund und einem routinierten Alltag.

Doch sie sehnt sich nach Lust und Verführung. Als sie eines Abends eine Frau in einer Bar kennenlernt, entscheidet sie sich gegen ihr altes Leben und für eine neue, aufregende Liebe.

Es bleibt die Frage: Passt dieses neue Leben besser zu ihr als das alte, abgeworfene?