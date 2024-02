Vom siebten Himmel bis in den zweiten Kreis der Hölle: Bei diesen Lesetipps sind Bücher mit Kitsch, Kapitalismus und echte Klassiker vertreten.

Als Paar gemeinsam beim Picknick lesen. Eine Dateidee für den Valentinstag? IMAGO IMAGO / Panthermedia

Lieben und lesen lohnt sich, das wissen wir alle. Manche Bücher trösten bei Herzschmerz, andere Liebesgeschichten sind so spannend, dass wir sie gar nicht mehr weglegen wollen. Mit der entsprechenden Prise Tragik natürlich, denn glückliche Liebesbeziehungen sind in der Weltliteratur eher die Ausnahme.

Das Team der SWR2 Literaturredaktion stöberte in den Regalen, um ihre liebsten Bücher über Beziehung, Partnerschaft und Liebe noch einmal zu lesen.

Der Klassiker: Johann Wolfgang von Goethe — Die Leiden des jungen Werther

Eine Lektüre, die bis heute nichts an Wucht eingebüßt hat: So frisch, kraftvoll und herzzerreißend kommt die Geschichte des jungen Werther daher, der die unerreichbare Lotte liebt - und der seinem Leben schließlich ein Ende setzt.

Im 18. Jahrhundert löste Johann Wolfgang von Goethes empfindsamer Briefroman ein regelrechtes „Werther-Fieber“ aus.

Ein Klassiker, der Leserinnen und Leser heute noch so gut anstecken kann wie vor über 200 Jahren, findet Anja Höfer.

Johann Wolfgang von Goethe: Die Leiden des jungen Werther

Reclam Verlag, 165 S., 3,60€

Herzschmerz erklärt: Eva Illouz — Warum Liebe weh tut. Eine soziologische Erklärung

Wir lieben tragische Liebesgeschichten. Ob Romane von Jane Austen, die Twilight-Reihe oder Colleen Hoover BookTok-Hits. Liebesqualen unterhalten Generationen. Liebe tut weh, das wissen wir. Oder ist es gar nicht die Liebe, die weh tut, sondern unsere unrealistischen Erwartungen an sie? Das untersucht die israelische Soziologin Eva Illouz.

Illouz forscht vor allem zu den Themen Liebe und Kapitalismus. „Warum Liebe weh tut“ war 2012 ein Bestseller. Sie entmystifiziert darin die romantischen Codes in der modernen Gesellschaft und liefert soziologische Erklärungsmodelle: Woher kommt unsere Vorstellung von Romantik? Warum ist die Suche nach partnerschaftlichen Beziehungen in der Moderne ein so schweres Unterfangen?

Eva Illouz‘ Bücher geben Antworten – sie sind wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam zu lesen, findet Literaturredakteurin Nina Wolf.

Eva Illouz: Warum Liebe weh tut. Eine soziologische Erklärung

Suhrkamp Verlag, 467 S., 16,00€ Aus dem Englischen von Michael Adrian

Es müssen nicht immer nur Blumen sein: Versüßen Sie Ihren Liebsten den Valentinstag doch mit einem Buch! IMAGO IMAGO / YAY Images

Ein echter Romantiker: Ludwig Tieck — Des Lebens Überfluss

Klassismus im 19. Jahrhundert: Der bürgerliche Heinrich liebt die adlige Clara. Das geht natürlich nicht, und so verstecken sich die beiden im 2. OG eines unauffälligen Häuschens. Total verarmt schlürfen sie bloß Wassersuppe und verfeuern ihre hölzerne Treppe im Ofen. Aber das macht nichts: „Wir entbehren fast alles“, jauchzt Clara, „nur uns selbst nicht!“

Ludwig Tiecks Büchlein „Des Lebens Überfluss“ aus dem Jahr 1839 ist der Inbegriff der romantischen Liebesnovelle, urteilt Katharina Borchardt.

Ludwig Tieck: Des Lebens Überfluss

Reclam Verlag, 117 S., 4,00€

Beziehung unter Druck: Fien Veldman — XEROX

Sie hat es geschafft, sie hat sich aus einem ärmlichen Milieu bis in ein schickes Amsterdamer Start Up Unternehmen hochgearbeitet. Doch was heißt das schon? Sie hockt in einer besseren Besenkammer und kümmert sich um die ungeliebte Kundenpost. Es könnte zum Verzweifeln sein – wäre da nicht Xerox, der Drucker, mit dem sich die Heldin in Fien Veldmans Debütroman die Kammer teilt. Ihm kann sie alle Sorgen und Nöte anvertrauen, er hört ihr zu und ist immer für sie da. Er ist ihr Ein und Alles – bis sie auf tragische Weise voneinander getrennt werden.

Katrin Zipse empfiehlt zum Valentinstag eine außergewöhnliche Liebesgeschichte, einen Debütroman von Fien Veldman.

Fien Veldman: XEROX

Hanser Verlag, 224 S., 23,00€ Aus dem Niederländischen von Christina Brunnenkamp

Ein gutes Buch berührt das Herz! IMAGO IMAGO / Panthermedia

Gar nicht paradiesisch: Dante Alighieri — Commedia. Göttliche Komödie

Lesen und Liebe – wie das zusammenhängt, erzählt uns der große Dichter Dante Aligheri in seiner „Göttliche Komödie“. Das spätmittelalterliche Werk ist ein literarisches Wunderbuch, das alles umfasst: die Hölle, das Fegefeuer und das Paradies. In vielen Geschichten erzählt es vom Mitgefühl mit den Figuren, selbst jenen, die schon in der Hölle schmoren.

Dorthin gerät auch die schöne Francesca da Rimini, die ihren Mann betrogen hat, nicht mit irgendwem, sondern mit dessen Bruder Paolo. Bei Dante lasen Francesca und Paolo gemeinsam eine berühmte Ehebruchsgeschichte, nämlich die von Lancelot und Guinevere. Anfangs wird nur im Buch geküsst, rasch aber auch im Leben selbst.

Und dann? „Weiterlesen konnten wir an diesem Tag nicht mehr“, so endet diese berühmte Liebesgeschichte ganz diskret.

Dante Alighieri: Commedia (Die göttliche Komödie)

S. Fischer Verlag, 640 S., 17,00€ Aus dem Italienischen in Prosa übersetzt von Kurt Flasch

Ein moderner Versroman: Maggie Millner — Paare: Eine Liebesgeschichte

Paare von Maggie Millner – erzählt von einer Frau, die ihren Mann und den routinierten Paar-Alltag verlässt wegen einer Frau und einer stürmischen Liebe. Eine äußerst riskante Entscheidung. Richtig zuhause in der Liebe ist sie vorher so wenig wie nachher.

Erzählt in Versform, überraschend leicht lesbar und ein rundum spannendes Buch, empfohlen von SWR2 Literaturredakteur Alexander Wasner.