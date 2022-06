Insa Wilke zum Lesen.Hören-Festival im Schatten des Ukraine-Krieges: „Die Literatur wird von der Welt eingeholt“

„Die Pandemie hat die prekäre Arbeits- und Lebenssituation vieler Kulturschaffender noch sichtbarer gemacht“, so die baden-württembergische Kunststaatssekretärin Petra Olschowski.

Ausgefallene Veranstaltungen und fehlender Austausch in der Kulturszene haben die Bedingungen für freiberufliche Künstlerinnen und Künstler noch einmal verschärft.

Das Land Baden-Württemberg hat jetzt zusammen mit dem Europäischen Sozialfonds ein 2,3 Millionen schweres Weiterbildungs- und Coachingprogramm initiiert: KUBUZZ – Kultur Business Zukunft.

Insgesamt haben sich sieben Institutionen aus dem Land zusammengeschlossen. Sie bieten einen Mix aus Seminaren, Einzelcoachings und Workshops, in denen sich Freischaffende unter anderem in Themen wie Selbstvermarktung, Planung oder Finanzierung fortbilden können. mehr...