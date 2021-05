Peter Handke verbringt in seinem neuen Buch einen "Tag im anderen Land". Christoph Ransmayr erzählt mit "Der Fallmeister" von einem gefluteten Deutschland. Fang Fang erinnert in "Weiches Begräbnis" an die chinesische Landreform der frühen 1950er Jahre. Kai Vogelsang hat mit "China und Japan" eine landeskundliche Doppelbiographie geschrieben und schlägt damit den Bogen Chisako Wakatakes Dialektroman "Jeder geht für sich allein", in dem eine alte Japanerin über ihr Leben nachdenkt. Den Abschluss macht ein Gedicht des kürzlich verstorbenen polnischen Lyrikers Adam Zagajewski.

Peter Handke - Mein Tag im anderen Land

Eine Dämonengeschichte

Suhrkamp Verlag, 93 Seiten, 18 Euro

ISBN: 978-3-518-22524-0

Rezension von Frank Hertweck

Christoph Ransmayr - Der Fallmeister

Eine kurze Geschichte vom Töten

S. Fischer Verlag, 220 Seiten, 22 Euro

ISBN: 978-3-10-002288-2

Rezension von Wolfgang Schneider

Fang Fang - Weiches Begräbnis

Aus dem Chinesischen von Michael Kahn-Ackermann

Verlag Hoffmann & Campe, 448 Seiten, 26 Euro

ISBN: 9783455011036

Gespräch Lea Schneider

Lesung von Frauke Vetter

Kai Vogelsang - China und Japan. Zwei Reiche unter einem Himmel

Kröner Verlag, 528 Seiten, 28 Euro

ISBN 9783520256010

Kurzkritik von Katharina Borchardt

Chisako Wakatake - Jeder geht für sich allein

Aus dem Japanischen von Jürgen Stalph

Cass Verlag, 109 Seite, 22 Euro

ISBN 978-3-944751-25-2

Rezension von Isabella Arcucci

Adam Zagajewski - Beim Schwänzen

Aus dem Lyrikband "Asymmetrie"

Aus dem Polnischen von Renate Schmidgall

Verlag Carl Hanser, 80 Seiten, 16 Euro

ISBN 978-3-446-25656-9

Lesung von Dominik Eisele

