Am 19. November 2020 vor 120 Jahren wurde Anna Seghers geboren.

In ihrem Buch "Das siebte Kreuz" schildert die Autorin die Flucht von sieben Häftlingen aus einem Konzentrationslager. Als reale Vorlage für dieses Lager diente ihr das KZ Osthofen, nördlich von Worms, das heute eine Gedenkstätte ist.

Ein Klassiker der Exil-Literatur

Als Anna Seghers die Arbeit an ihrem Roman „Das siebte Kreuz“ 1938 beginnt, ist die jüdische Schriftstellerin und Antifaschistin bereits im Exil in Südfrankreich. Mangels vor-Ort-Recherche lehnt sich die gebürtige Mainzerin in ihren Beschreibungen des „KZ Westhofen“ also an die ihr bekannte Landschaft und das KZ Osthofen im heutigen Rheinland-Pfalz an.

„Vielleicht sind in unserem Land noch nie so merkwürdige Bäume gefällt worden, wie die sieben Platanen auf der Schmalseite der Baracke Drei. […] In Schulterhöhe waren gegen die Stämme Querbretter genagelt, sodass die Platanen von weitem sieben Kreuzen glichen.“

Auf den Spuren des Romans unterwegs

Der Historiker Hans Berkessel, der bereit seit vielen Jahren zum Leben und Werk von Anna Seghers forscht, hat die fiktiven Fluchtwege der Häftlinge aus dem KZ in der realen Landschaft rekonstruiert. Diese Flucht führt aus dem hessisch-rheinländischen Hinterland teilweise bis Mainz und Frankfurt am Main — und im Falle des einzigen Überlebenden, Georg Heisler, in die Niederlande in die Freiheit.

Viele der Stationen Heislers sind noch heute kaum verändert aufzufinden: der Mainzer Dom, die Rheinwiesen und sogar der Gasthof „Engel“ in Kostheim, in dem er vor seiner Ausschiffung Rast macht.

Bereits 1933 eingerichtetes Lager

Das KZ Osthofen im Roman ist ein brutales Konzentrationslager, ähnlich Dachau oder Sachsenhausen, in dem Häftlinge auch systematisch ermordet werden — das „echte“ KZ Osthofen wiederum, das 1933 in einer stillgelegten Papierfabrik eingerichtet wurde und bis 1934 in Betrieb war, diente vorrangig der Inhaftierung von politischen Gegner*innen des Regimes und anderen Verfolgten.

An die menschenunwürdige Behandlung im KZ will die Gedenkstätte mit Dokumentationszentrum erinnern und den Besucher*innen Informationen zur NS-Zeit in Rheinland-Pfalz zugänglich machen.

Anna Seghers

Anna Seghers wurde im Jahr 1900 unter dem bürgerlichen Namen Netty Reiling in Mainz geboren. Für ihre erste größere Erzählung „Aufstand der Fischer“ wurde sie 1928 mit dem Kleist-Preis geehrt. Sie war berühmt, als sie 1933 ins Exil ging. Die Erfahrung der Flucht beschreibt sie in ihrem Roman „Transit“. In Mexiko entstand ihr Welterfolg „Das siebte Kreuz“, der in Hollywood verfilmt wurde und sogar einen Oscar gewann. Der Roman schildert die Flucht von sieben Widerstandskämpfern aus einem Konzentrationslager, zu dem das Wormser KZ Osthofen das Vorbild abgab.

Nach dem Krieg kehrte Anna Seghers nach Deutschland zurück – in der DDR wurde sie zur gefeierten Staatsschreiberin. Ihren Büchern tat das nicht immer gut. Trotzdem blieb sie weltweit beachtet – und als 1957 ein Schauprozess gegen den Leiter des Aufbau-Verlages Walter Janka die Intellektuellen der DDR auf Linie bringen sollte, rechneten viele mit einer wirkungsvollen Intervention durch Anna Seghers. Doch sie agierte verhalten hinter den Kulissen. Ob es überhaupt geholfen hätte, wenn sie ihre Stimme erhoben hätte, weiß keiner. Sicher aber ist, dass diese Stimme immer auch die einer Mainzerin war. Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde gelang trotzdem erst 1981.