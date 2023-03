Judith Schalansky wird mit Wortmeldungen-Literaturpreis ausgezeichnet

Autorin Judith Schalansky, seit 2013 gibt sie auch die Reihe Naturkunden und seit 2022 die Bibliothek Wildes Wissen im Verlag Matthes&Seitz heraus. picture-alliance / Reportdienste Foto: Henning Kaiser

Der „Wortmeldungen Ulrike Crespo Literaturpreis“ 2023 geht an die Schriftstellerin Judith Schalansky. In ihrem preisgekrönten Essay „Schwankende Kanarien“ setze Schalansky sich vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe mit Frühwarnsystemen der Menschheit auseinander, teilte die Crespo-Foundation in Frankfurt am Main am 14. März mit. Der Preis für kritische Kurztexte ist mit 35.000 Euro dotiert und wird am 16. Juni im Schauspiel Frankfurt verliehen.

Brillanter Text, der durch Jahrhunderte und Wissenschaften wandert

Der Essay reflektiert nach den Worten der Jury darüber, dass Sprache und Literatur die Funktion von Alarmsystemen einnehmen können – und wie schwer sich Menschen trotz besseren Wissens tun, das eigene Verhalten zu verändern. „Judith Schalansky hat mit ihrem Essay einen brillanten Text geschrieben, der die Gefahren der Gegenwart auslotet und dabei quer durch die Jahrhunderte und Wissenschaften wandert.“

Judith Schalansky, 1980 in Greifswald geboren, studierte Kunstgeschichte und Kommunikationsdesign. Sie lebt als Schriftstellerin und Buchgestalterin in Berlin. Zu ihren eigenen Werken gehören „Atlas der abgelegenen Inseln“ (2009), „Der Hals der Giraffe“ (2011) und das „Verzeichnis einiger Verluste“ (2018).

Schalansky ist erst sechste Preisträgerin

Der „Wortmeldungen Ulrike Crespo Literaturpreis für kritische Kurztexte“ wird jährlich von der Crespo-Foundation ausgelobt. Er wird für herausragende literarische Texte verliehen, die sich mit aktuellen gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen. Bisher erhielten den Preis Petra Piuk, Thomas Stangl, Kathrin Röggla, Marion Poschmann und im vergangenen Jahr die belarussische Autorin Volha Hapeyeva.