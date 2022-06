Belarussische Autorin Volha Hapeyeva mit Wortmeldungen-Literaturpreis ausgezeichnet

Volha Hapeyeva, belarussische Lyrikerin, promovierte Linguistin, Übersetzerin und seit Mai 2021 Stipendiatin des Writers-in-Exile-Programms. Pressestelle Foto: Bogenberger Autorenfotos

Die belarussische Autorin Volha Hapeyeva ist am 19. Juni in Frankfurt am Main mit dem „Wortmeldungen Ulrike Crespo Literaturpreis 2022“ ausgezeichnet worden. Die 1982 in Minsk geborene Schriftstellerin und Übersetzerin erhielt die mit 35.000 Euro dotierte Auszeichnung bei einer Feierstunde im Schauspiel Frankfurt für ihren Essay „Die Verteidigung der Poesie in Zeiten dauernden Exils“. Hapeyeva lebt seit 2020 im deutschen und österreichischen Exil. Aktuell ist sie Stipendiatin des deutschen PEN-Zentrums.

Wortmeldung aus der Jury

Plädoyer für widerständige Poesie

Die Preisjury hatte sich für Hapeyeva entschieden, weil es ihr gelinge, „despotischen Machtstrukturen ein poetisches, nomadisches Denken“ entgegenzusetzen: „Ihr kunstvoll arrangiertes Plädoyer für eine widerständige Poesie gewinnt vor dem Hintergrund des Krieges gegen die Ukraine an bedrückender Aktualität.“ In ihrem Essay zeige die Preisträgerin auch, wie Diktaturen eine eigene Sprache entwickelten und Sprachpolitik für ihre eigenen Zwecke nutzen würden.

Preis für literarische Kurztexte

Der Wortmeldungen-Preis für literarische Kurztexte zu gesellschaftspolitische Themen wird seit 2018 von der in Frankfurt ansässigen „Crespo Foundation“ vergeben. Er erinnert an die 2019 verstorbene Psychologin und Stifterin Ulrike Crespo. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an die Autorin Marion Poschmann.