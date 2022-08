Sven Regener erhält den Sondermann-Preis für komische Kunst

Sven Regener, Sänger und Texter von „Element of Crime" und Autor der „Herr Lehmann"-Romane picture-alliance / Reportdienste Geisler-Fotopress | Christopher Adolph/Geisler-Fotop

Der „Sondermann-Preis" 2022 für komische Kunst geht an den Musiker und Schriftsteller Sven Regener. Der 1961 geborene Regener habe mit seinen meist in Berlin spielenden Romanen um Herrn Lehmann ganz im Geiste der Cartoon-Figur Sondermann des Karikaturisten Bernd Pfarr vorgeführt, „wie ein literarischer Antiheld zur komischen Identifikationsfigur werden kann", teilten der Verein Sondermann und das Caricatura-Museum in Frankfurt am Main am 10. August mit. Die Auszeichnung ist mit 5.000 Euro dotiert.

Förderpreis für Teddy Teclebrhan

Der mit 2.000 Euro verbundene „Sondermann-Förderpreis" geht an Teddy Teclebrhan. Der 1983 in Eritrea geborene Schauspieler habe für seine Bühnenshows und Videoproduktionen eine Kunstfigur geschaffen, „die in der Kombination aus schwäbischem Dialekt und Stand-Up-Comedy eine ganz neue Humorfarbe etablieren konnte".

Sondermann-Preis zu Ehren des Comiczeichners Bernd Pfarr

Beide Auszeichnungen werden am 1. September im Frankfurter Club Zoom überreicht. Die Moderation übernimmt der ehemalige Chefredakteur der Satirezeitschrift Titanic, Oliver Maria Schmitt.

Der „Sondermann-Preis" ist nach einer Figur des in Frankfurt geborenen Malers und Comiczeichners Bernd Pfarr (1958-2004) benannt und wird seit 2005 jährlich verliehen. Der Hauptpreis richtet sich an etablierte Vertreter der komischen Kunst. Ausgelobt wird die Auszeichnung vom Sondermann-Verein, der sich der Pflege von Pfarrs Werk verschrieben hat.