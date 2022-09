Schwedischer Schriftsteller Kjell Espmark ist tot

Als Sängerin und Gitarristin der Band „Wir sind Helden“ wurde Judith Holofernes zum Star. Ihre Songs sind erfolgreich und kritisch und stellen auch die Zwänge des Konsums und der Leistungsgesellschaft in Frage. Nun blickt Judith Holofernes auf die Licht- und Schattenseiten ihres eigenen Lebens, in ihrem autobiografischen Buch „Die Träume anderer Leute“.

„Im Prinzip habe ich mir dieses Buch geschrieben, weil ich es früher gern gelesen hätte“, sagt Judith Holofernes in SWR2. Sie habe manchmal in ihrem Leben das Gefühl gehabt, Vorbilder zu brauchen, die offen genug sind, über die schwierige Zeit nach einem großen Erfolg zu sprechen. Das „Erwachsensein“ und „Sich-weiterentwickeln“ unabhängig vom Erfolg, komme ihr zu wenig vor in der Welt der Musikindustrie, so die Sängerin.

Auch das Thema beruflicher Erfolg und „Eltern-Sein“ sei ihr wichtig. Dabei wolle sie nicht in den Medien als die „tolle Mutter dargestellt werden, die alles hinkriegt.“ Damit möchte sie nichts zu tun haben, sagt Judith Holofernes. Denn, sie wolle keiner anderen Mutter den Stress dieser gesellschaftlichen Sichtweise weitergeben. Allerdings stehe sie damit oft auf verlorenem Posten, meint Holofernes. mehr...