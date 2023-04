Literaturpreis der Schillerstiftung für Lyriker Aras Ören

Gilt seit seinem Gedicht „Was will Niyazi in der Naunynstraße?“ von 1973 als Mitbegründer der „Gastarbeiterliteratur“: Aras Ören picture-alliance / Reportdienste Robert Schlesinger

Der Autor und Schauspieler Aras Ören (84) erhält die Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis würdigt Örens literarisches Werk und Engagement, das Asien und Europa verbinde, erklärte die Jury am 4. April in Marbach. Ören wende sich an Verwurzelte und Entwurzelte und schaffe Identität.

„Heute … schafft der Autor zwischen Osten und Westen, Asien und Europa, zwischen Verwurzelten und Entwurzelten eine neue Sprache, die einer Gesellschaft die Identität, das Gesicht gibt.“

Ören wurde in der Türkei geboren und lebt seit 1969 in Berlin. Er arbeitete als Redaktuer für das RBB-Radio Mulitkulti sowie als Theatermacher in Istanbul und in der Bundesrepublik. Seine Gedichte und Prosaveröffentlichungen wurden mehrfach ausgezeichnet. Ören schreibt auf Türkisch und arbeitet bei der Übersetzung seiner Werke ins Deutsche mit. Seit 2012 ist er Mitglied der Akademie der Künste, Berlin. Zuletzt veröffentlichte er den Roman „Kopfstand“.

Der Preise sollen in Weimar überreicht werden. Ein Termin steht den Angaben zufolge noch nicht fest. Die Schillerstiftung geht auf das Jahr 1859 zurück. Ihr Ziel ist die Förderung von Autoren, vor allem durch die Vergabe von Auszeichnungen.