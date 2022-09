Karlsruher Hermann-Hesse-Literaturpreis für Sasha Marianna Salzmann

Sasha Marianna Salzmann trifft sich mit Denis Scheck in Berlin. Nach dem Erfolg des Debüts "Außer sich" ist nun der zweite Roman erschienen: "Im Menschen muss alles herrlich sein". Er spielt in den siebziger Jahren in der Ukraine. Ein Roman über Vergangenheit, Erinnerungen und Umbrüche.

Die Kölner Schriftstellerin Husch Josten spricht mit Denis Scheck im Café der Kunsthalle in Baden-Baden über ihren Gesellschafts- und Konversationsroman. "Eine redliche Lüge" spielt in einem Ferienhaus in der Normandie. Das Ehepaar Leclerc hat viele illustre Gäste eingeladen. mehr...