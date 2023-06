Salman Rushdie habe immer versucht, die gegen ihn vom iranischen Ayatollah Chomeini verhängte Fatwa abzuschütteln, erinnert sich der Schriftsteller Günter Wallraff in SWR2. Er habe sein Leben nicht von der ständigen Bedrohung bestimmen lassen wollen. „Wie das in seinem Unterbewussten wirkte, ist eine andere Sache“, so Wallraff. Der bekannte Undercover-Journalist und Schriftsteller ist mit Rushdie befreundet und hatte ihn in den 90er Jahren vorübergehend in seinem Kölner Haus versteckt. Nach der Messerattacke am Freitag in New York kann Rushdie nach Angaben seines Agenten wieder sprechen und wird nicht mehr künstlich beatmet.