Russische Juryvorsitzende für Kinderbuchpreis nach Protest zurückgetreten

Tanz ist 2022 so politisch wie selten zuvor – gerade im Ballett, das durch viele russische Künstlerinnen und Künstler geprägt ist. In München wird gerade Tschaikowsky gezeigt, in Baden-Baden wird er abgesagt – ist das paradigmatisch für das Dilemma, in das der russische Angriffskrieg die Tanzwelt in Deutschland gestürzt hat?