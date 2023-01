Trierer Bibliotheks-Schatzkammer bekommt „Maximiner Riesenbibel“ als Neuzugang

Am Tiefpunkt ihres Lebens, gestrandet in einem Obdachlosenheim, kauft die britische Journalistin Doreen Cunningham ein Ticket in die USA, um mit ihrem zweijährigen Sohn dem Zug der Grauwale von Kalifornien nach Alaska an Land zu folgen. Eine mitreißend erzählte Reise und ein Plädoyer gegen die Zerstörung der Natur.

Rezension von Margrit Irgang.

Aus dem Englischen von Karen Witthuhn

Rowohlt Verlag, 368 Seiten, 23 Euro

ISBN 978-3-498-00242-8