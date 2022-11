Französischer Literaturpreis Prix Goncourt geht an Brigitte Giraud

„Man kann mit keinem Medium so intensiv in vergangene Zeiten einsteigen, wie mit der Literatur“, meint Jan Bürger, Leiter des Siegfried Unseld Archivs in Marbach, im Gespräch mit SWR2. Die Debatte darum, ob historische Literatur nach moralischen Kriterien von heute neu bewertet werden muss, sieht Bürger kritisch. In den letzten Jahrzehnten wurde der Literaturkanon vor allem nach ästhetischen Kriterien bewertet, inzwischen seien immer mehr moralische Kriterien hinzugekommen. Das schmälere den Erkenntnisgewinn von Literatur, so Bürger: „Moralische Argumentation führt dazu, dass wir im Kunstwerk die Bestätigung dessen, was wir eh schon fühlen und wissen und denken, suchen.“ mehr...