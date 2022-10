PEN International wählt Regula Venske zur neuen Generalsekretärin

Neu im Amt für PEN International: Regula Venske. Weltweit sind mehr als 150 Schriftstellervereinigungen im PEN International zusammengeschlossen, er versteht sich als Stimme verfolgter und unterdrückter Schriftsteller*innen. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Die frühere deutsche PEN-Präsidentin Regula Venske (67) ist neue Generalsekretärin des internationalen Autorenverbands PEN International. Wie das deutsche PEN-Zentrum am 4. Oktober in Darmstadt mitteilte, wurde Venske vom internationalen PEN-Kongress in Schweden „mit überwältigender Mehrheit“ in das Amt gewählt.

Von 2017 bis 2021 Präsidentin des PEN-Zentrums Deutschland

Der Schriftstellerverband sei nötiger denn je, sagte Venske mit Verweis auf den Krieg in der Ukraine und sprach von erstarkendem Faschismus in Europa. In vielen Ländern würden die Menschenrechte mit Füßen getreten und Demokratie und Meinungsfreiheit unterdrückt. Venske war von 2013 bis 2017 Generalsekretärin und danach bis 2021 Präsidentin des PEN-Zentrums Deutschland.

Neugründung nach Venskes Amtzeit: PEN Berlin

Im deutschen PEN hatte es zuletzt Auseinandersetzungen um den Kurs und die Ausrichtung der Schriftstellervereinigung gegeben. Gestritten wurde unter anderem um die Personalie Deniz Yücel, Venskes Nachfolger als PEN-Präsident, der im Juni mit zahlreichen Autoren den nun 463-Mitglieder-starken PEN Berlin gründete.