Veröffentlichung von bislang unbekannter Erzählung von Günter Grass angekündigt

Der Bildhauer und sein Werk: Günter Grass 2009 vor seiner Skulptur "Butt im Griff" picture-alliance / Reportdienste Foto: Fabian Bimmer

Zum 95. Geburtstag von Günter Grass publiziert der Göttinger Steidl Verlag eine bislang unbekannte, noch nicht veröffentlichte Erzählung des Literaturnobelpreisträgers. Das Buch „Figurenstehen“ werde in diesem Sommer erscheinen, sagte Verlagssprecherin Claudia Glenewinkel am 27. Juni dem Evangelischen Pressedienst (epd). Grass wäre am 16. Oktober 95 Jahre alt geworden. Er starb am 13. April 2015.

Hauptfigur: Das Modell der gotischen Steinfigur „Uta von Naumburg“

Die mit Zeichnungen von Grass illustrierte Erzählung dreht sich um die Tochter eines Goldschmieds, die für die Skulptur Uta von Naumburgs Modell stand. In einem Zeitsprung in die Gegenwart steht das Mädchen auf Plätzen, in Köln, Frankfurt und Mailand für ihren Lebensunterhalt „Figur“. Der Erzähler verfällt der jungen Frau so sehr, dass er überall nach ihr Ausschau hält und sich schließlich sogar für einen verhängnisvollen Botengang einspannen lässt.

Konzipiert für seine Autobiografie

Der zunächst von Grass für sein autobiografisches Werk „Beim Häuten der Zwiebel“ konzipierte Text wurde erst kürzlich von seiner langjährigen Mitarbeiterin Hilke Ohsoling im Archiv entdeckt. Hinweise auf „Figurenstehen“ hatte sie schon vorher gefunden: auf einzelnen Manuskriptseiten, in Arbeitsplänen, in einer Skulpturengruppe im Atelier und in Lithografien. Grass war nicht nur Schriftsteller, sondern auch Bildhauer und Grafiker.