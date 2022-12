Asterix und Obelix bekommen für den nächsten Band einen neuen Autoren

Comics haben in Frankreich und Belgien eine lange Tradition. In dieser Folge fragt Jonas Modin junge Leute in Lyon nach den Comic-Helden ihrer Kindheit und geht der Frage nach, warum Asterix, Tintin, Spirou und ihre Nachfolger in Frankreich so beliebt sind. In einer Zeichenschule lässt sich Jonas selbst von den Comiczeichnern Léo and Ninon als Comicfigur verewigen.