PEN-Zentrum würdigt indische Autorin Meena Kandasamy mit Hermann-Kesten-Preis

Die in London lebende Aktivistin und Autorin Meena Kandasamy. Außer zwei hoch gelobten Romanen hat sie auch zwei Gedichtsammlungen veröffentlicht. IMAGO PA Images/Lauren Hurley

Die indische Schriftstellerin Meena Kandasamy (37) erhält den mit 20.000 Euro dotierten Hermann-Kesten-Preis des PEN-Zentrums Deutschland. Kandasamy sei eine furchtlose Kämpferin für Demokratie und Menschenrechte, für das freie Wort und gegen die Unterdrückung von Minderheiten, teilte PEN-Vizepräsidentin Cornelia Zetzsche am Montag mit. „Mit Empathie, analytischer Schärfe und literarischem Furor fährt sie durch patriarchale, feudale Strukturen und benennt in Reden und Schriften Gewalt gegen Frauen, Folgen eines ungezügelten Kapitalismus und ein Massaker an Bauern in Südindien."

Engagement für Dalits

Kandasamy wurde 1984 in Chennai - damals Madras - im indischen Bundesstaat Tamil Nadu geboren. Sie beschäftigt sich unter anderem mit Feminismus und dem Kastensystem in ihrer Heimat. Sie stammt selbst aus einer Dalit-Familie, die keiner Kaste angehört und in der indischen Gesellschaft zur untersten Gruppe zählt. Geprägt habe sie, dass ihre Eltern als kastenlose Akademiker benachteiligt und ausgegrenzt worden seien. Auf Deutsch liegen ihre Bücher „Schläge. Ein Porträt der Autorin als junge Ehefrau" (2020) und „Reis und Asche" (2016) vor. Sie gibt außerdem die englischsprachige Zeitschrift „The Dalit" heraus.

Förderpreis für Web-Portal für Literatur aus Kriegs- und Krisengebieten

Der mit 5.000 Euro dotierte Förderpreis geht an das Portal „Weiter Schreiben". Die Plattform bringt nach Deutschland geflohene Autor*innen aus Krisengebieten mit deutschsprachigen Kolleg*innen zusammen und organisiert Veranstaltungen.

Die Preisverleihung findet am 15. November in Darmstadt statt. Die Preisgelder stiftet das hessische Kunstministerium. Der Hermann-Kesten-Preis wird von der Schriftstellervereinigung PEN vergeben und würdigt Autor*innen, die sich für verfolgte Journalist*innen einsetzen.