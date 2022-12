Leipziger Buchpreis für russische Lyrikerin Maria Stepanova

Die Preisträgerin Maria Stepanova, deren Werk nach Jurymeinung unablösbar in der russischen Sprache von Puschkin und Mandelstam verankert ist. picture-alliance / Reportdienste Foto: Vyacheslav Prokofyev

Der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2023 geht an die russisch-jüdische Lyrikerin Maria Stepanova. Die 1972 in Moskau geborene Autorin, die derzeit im deutschen Exil lebt, bekomme den Preis für ihren Lyrikband „Mädchen ohne Kleider“, wie die Stadt Leipzig am 7. Dezember mitteilte. Maria Stepanova verhelfe dem nicht-imperialen Russland zu einer literarischen Stimme, die es verdiene, in ganz Europa gehört zu werden, heißt es in der Begründung der Jury.

Lyrik als Arbeit am Gedächtnis

Stepanovas Gedichtzyklen führten eindrücklich vor, wie sich in aktuelle Poesie ein waches Geschichtsbewusstsein einschreibt. Ihre Lyrik sei wie ihre Prosa und Essayistik Arbeit am Gedächtnis: „Sie folgt den Spuren namenloser Toter, fördert das Unerzählte zutage, schlägt ironische Haken und widersetzt sich jeder Art von Parolen.“ Auch wenn Stepanova in ihren Gedichten in den Abgrund schaue, bleibt ihre große Hoffnung die Sprache, so die Jury.

Seit 1994 wird der mit 20.000 Euro dotierte Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung jährlich zum Auftakt der Leipziger Buchmesse vergeben. Er zählt zu den wichtigsten Literaturauszeichnungen in Deutschland. Das Preiskuratorium bilden der Freistaat Sachsen, die Stadt Leipzig, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die Leipziger Messe. In diesem Jahr ging der Preis an den österreichischen Schriftsteller Karl-Markus Gauß.