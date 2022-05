Verlag stoppt nach Plagiatsvorwürfen Buch-Verkauf von CDU-Politikerin Diana Kinnert

An 203 Stellen abgeschrieben: Das zusammen mit dem Journalisten Marc Bielefeld verfasste Buch "Die neue Einsamkeit". Pressestelle Verlag Hoffmann&Campe

Der Hamburger Verlag Hoffmann und Campe hat den Verkauf des Buchs „Die neue Einsamkeit“ der CDU-Politikerin Diana Kinnert (31) gestoppt. Dies meldete der Branchendienst Buchreport am 30. Mai. Der Plagiatsjäger Stefan Weber hatte in seinem „Blog für wissenschaftliche Redlichkeit“ an mehr als 200 Stellen nachgewiesen, dass sie für das Buch abgeschrieben hat. Gegenüber "Zeit online" räumte Kinnert ein: „Ich habe nicht sorgfältig gearbeitet und war nachlässig. Das tut mir leid.“

Auch für früheres Buch abgeschrieben

Neben ihrem aktuellen Buch stellte Weber auch bei dem 2017 publizierten Buch „Für die Zukunft seh‘ ich schwarz“ fest, dass Kinnert an vielen Stellen abgeschrieben hat. Kinnert gilt als Politikerin in der CDU als Nachwuchshoffnung und ist häufiger Gast in Talkshows. Mit ihrem Buch über die Einsamkeit hatte sie in der Coronazeit den Nerv der Zeit getroffen und landete damit auch in den Sachbuch-Bestsellerlisten.