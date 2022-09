Jan Faktor erhält Wilhelm-Raabe-Literaturpreis für seinen „Trottel“

Jan Faktor, steht mit „Trottel“ auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2022. IMAGO CTK Photo

Der Schriftsteller Jan Faktor (70) erhält in diesem Jahr den mit 30.000 Euro dotierten Wilhelm-Raabe-Literaturpreis. Die Stadt Braunschweig und der Deutschlandfunk zeichnen ihn damit für sein Buch „Trottel“ aus, wie beide am 27. September mitteilten. „Jan Faktor bringt das traditionelle Genre des Schelmenromans zum Explodieren“, begründete die Jury ihre Entscheidung. Der Preis soll am 6. November verliehen werden.

Autobiografisch grundiertes Schreiben

In dem Buch „Trottel“ erzähle Faktor sein Leben, „aber wilder, überdrehter, radikaler als man es sich bislang vorstellen konnte,“ hieß es. Der in Prag geborene und in Berlin lebende Autor setze damit sein autobiografisch grundiertes Schreibprojekt fort. Habe er 2010 seine Kindheit und Jugend in der kommunistischen Tschechoslowakei beschrieben, erzähle er nun vom Leben eines jungen Mannes, der Ende der 1970er Jahre der Liebe wegen in die DDR kommt.

„Tschechische und deutsche Literaturtraditionen amalgamiert Faktor. Formale Experimentierfreude wird mit exzessivem Witz kombiniert, gebettet in einen mitreißenden Erzählstrom.“

LIteraturpreis zur Erinnerung an Schriftsteller Wilhelm Raabe

Mit dem Literaturpreis zeichnen die Stadt Braunschweig und der Deutschlandfunk jährlich ein in deutscher Sprache verfasstes erzählerisches Werk aus. Dabei muss ein neues Buch des Preisträgers im laufenden Kalenderjahr erschienen sein.

Der Literaturpreis erinnert an den gesellschaftskritischen Schriftsteller Wilhelm Raabe (1831-1910), der in Braunschweig starb. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern gehören unter anderem Katja Lange-Müller, Sibylle Lewitscharoff, Christian Kracht und Heinz Strunk.