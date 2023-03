Deutsche Dichterin Anja Utler bekommt Ernst-Jandl-Preis für Lyrik

Auf den Spuren Ernst Jandls: die Lyrikerin Anja Utler, Expertin für die poetische Erfahrung gesprochener Gedichte picture-alliance / Reportdienste Panama Pictures | Christoph Hardt

Der österreichische Ernst-Jandl-Preis für Lyrik geht in diesem Jahr an die aus Bayern stammende Autorin Anja Utler. Die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung werde der 49-Jährigen unter anderem für ihre „avancierte Vortragspraxis, die die Lesung als eigenständige Kulturtechnik ernstnimmt“ verliehen, so die Jury.

Mit ihrer „Konzentration auf Mündlichkeit und die Artikulation des Wortmaterials“ rücke sie zudem den Körper als Medium der Sprache ins Zentrum, so die Jury weiter.

Der Lyrikpreis wurde 2001 vom österreichischen Bundesministerium für Kunst und Kultur zum Gedenken an den 2000 verstorbenen Dichter Ernst Jandl gestiftet. Die Preisverleihung des im Zwei-Jahres-Rhythmus vergebenen Preises wird im Juni im Rahmen der Ernst-Jandl-Lyriktage in Neuberg an der Mürz (Steiermark) stattfinden, wie das Bundesministerium am 6. März mitteilte.

„Anja Utler (...) versteht es, in ihrer literarischen Arbeit an die Anfänge der Dichtung zu erinnern, an Klang, Rhythmus und Gesang, an die große Sprach- und Sprechkunst des Gedichts, in der es immer auch um Existenzielles geht.“

Sprechen, Schreiben, Performen

Die im oberpfälzischen Schwandorf geborene Utler arbeitet als Dichterin, Essayistin und Übersetzerin. Sie studierte Slavistik, Anglistik und Sprecherziehung und promovierte 2003 mit einer Arbeit zu Geschlechterfragen in der russischen Lyrik der Moderne. Ihre in mehr als 20 Sprachen übersetzten Gedichte gibt es gesprochen, geschrieben und performt.