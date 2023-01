Schweizer Dürrenmatt-Centre eröffnet virtuelles Museum

Er ist als wortgewaltiger Kritiker und Beobachter der politischen wie gesellschaftlichen Verhältnisse in China bekannt: Liao Yiwu, der wegen eines Gedichts für viele Jahre inhaftiert wurde und in chinesischen Straflagern verschwand. Seitdem setzt sich der Schriftsteller und Bürgerrechtler, der inzwischen in Berlin im Exil lebt, in seiner Literatur für die Entrechteten seines Landes ein. In aktuell schwierigen Zeiten war der Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels eingeladen, um in Stuttgart die 2.Zukunftsrede zu halten. Nachdem die Premiere der Stuttgarter Zukunftsrede vor zwei Jahren noch online stattfand, war die Veranstaltung im Stuttgarter Rathaus bis auf den letzten Platz besetzt