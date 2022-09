Europäischer Übersetzerpreis 2022 geht an Claudia Dathe

Die Übersetzerin Claudia Dathe - von 2009 bis 2020 war sie Koordinatorin für Projekte zum literarischen Übersetzen und zum europäischen Kulturaustausch am Slawischen Seminar der Universität Tübingen. Pressestelle Stadt Frankfurt/Privat

Claudia Dathe erhält den mit 25.000 Euro dotierten Wilhelm-Merton-Preis 2022 für Europäische Übersetzungen. Dathe eröffne mit ihren Übersetzungen etwa der Werke von Friedenspreisträger Serhij Zhadan oder Andrej Kurkow einen tiefen Einblick in den Reichtum und die Vielfalt der zeitgenössischen Literatur ukrainischer und russischer Sprache, sagte die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) am 26. September in Frankfurt am Main. Die Preisverleihung findet am 11. November im Kaisersaal des Rathauses Römer statt.

Übersetzungen von ukrainischer und russischer Literatur

Claudia Dathe bringe mit bewundernswertem Sprachgefühl die ukrainische und die russische Literatur in ein feines, melodisches Deutsch, heißt es in der Begründung der Jury. „Dass sie aus diesen beiden Sprachen übersetzt, ist in diesen Zeiten der zunehmenden Entfremdung und Anstachelung zum Hass ein wichtiges und mutiges Statement.“

Preis wird nun alle drei Jahre verliehen

Dathe (*1971) studierte Übersetzungswissenschaft (Russisch, Polnisch) in Leipzig, Pjatigorsk und Krakau. Derzeit koordiniert sie das Forschungsverbundprojekt European Times an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder. Der Preis für Europäische Übersetzungen wird seit 2001 von der Stadt Frankfurt und einer Stiftung verliehen. Die alle drei Jahre vergebene Auszeichnung erinnert an den Mitbegründer der Frankfurter Metallgesellschaft, Sozialpolitiker und Mäzen Wilhelm Merton (1848-1916).