In den letzten Jahren war er Mitglied des publizistischen, konservativen Netzwerks „Achse des Guten“: Schriftsteller Richard Wagner. picture-alliance / Reportdienste Foto: Arno Burgi

Der rumäniendeutsche Schriftsteller Richard Wagner ist am 14. März im Alter von 70 Jahren in Berlin gestorben. Das bestätigte die Verlagsgruppe Penguin Random House unter Berufung auf sein persönliches Umfeld.

Ex-Mann der Literatur-Nobelpreisträgerin Herta Müller

Wagner war 1972 Mitgründer der „Aktionsgruppe Banat“, in der deutsch schreibende Schriftsteller in Rumänien mit literarischen Mitteln gegen die kommunistische Diktatur opponierten. 1987 wanderte Wagner mit seiner damaligen Ehefrau, der späteren Literatur-Nobelpreisträgerin Herta Müller, in die Bundesrepublik Deutschland aus. 1989 trennte sich das Paar.

Heimat Banat

Geboren wurde Wagner am 10. April 1952 im Dorf Lovrin, das in der von vielen deutschsprachigen Donauschwaben bewohnten westrumänischen Region Banat liegt. Bereits als Student der Germanistik und Rumänistik in der Banater „Hauptstadt“ – und aktuellen EU-Kulturhauptstadt – Temeswar debütierte Wagner mit Lyrik und Kurzprosa.

Gemeinsamer Bestseller mit Thea Dorn

Zu seinen nach seiner Auswanderung in Deutschland erschienenen Erfolgen gehören die Romane „Das reiche Mädchen“ (2007) und „Habseligkeiten“ (2004). Zudem war Wagner als Journalist und Essayist tätig. Unter anderem veröffentlichte er 2011 zusammen mit Thea Dorn den Essay-Bestseller „Die deutsche Seele“. Seine schwere Krankheit verarbeitete er in dem 2015 erschienenen Prosa-Band „Herr Parkinson“.