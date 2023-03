Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis für US-Jugendbuchautorin Laurie Halse Anderson

Ein Bild der Preisträgerin Laurie Halse Anderson wird bei der Bekanntgabe in Stockholm enthüllt, am Telefon erklärt sie: „Das ist die größte Ehre, die ich jemals erhalten habe. Ich bin so dankbar.“ IMAGO Lars Schröder

Der Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis für Kinder- und Jugendliteratur geht in diesem Jahr an die amerikanische Schriftstellerin Laurie Halse Anderson. Das gab die zuständige Preisjury am 7. März in Stockholm bekannt. Die 1961 geborene Anderson sei eine der führenden Autorinnen Amerikas für junge Erwachsene, in ihren ausdrucksstarken Romanen gebe sie Erfahrungen von Heranwachsenden mit manchmal brutaler Ehrlichkeit eine Stimme, würdigte die Jury. Die Sehnsucht nach Liebe und Zugehörigkeit sei ein wiederkehrendes Thema ihrer Werke.

„Ihr dunkel strahlender Realismus offenbart die bedeutende Rolle von Zeit und Erinnerung im Leben junger Menschen. Schmerz und Angst, Sehnsucht und Liebe, Klasse und Geschlecht werden mit stilistischer Präzision und nüchternem Witz untersucht.“

Höchstdotierte Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur mit 450.000 Euro

Der von der schwedischen Regierung gestiftete Astrid Lindgren Memorial Award - oft einfach als Alma abgekürzt - gilt mit einem Preisgeld in Höhe von fünf Millionen schwedischen Kronen (knapp 450.000 Euro) als weltweit höchstdotierte Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur. Im vergangenen Jahr hatte ihn die schwedische Illustratorin und Autorin Eva Lindström erhalten.

Benannt ist der Preis nach der großen schwedischen Kinderbuchautorin Astrid Lindgren („Pippi Langstrumpf“, „Michel aus Lönneberga“). In diesem Jahr waren 251 Persönlichkeiten und Organisationen aus insgesamt 64 Ländern für den Preis nominiert, darunter acht Kandidat*innen aus Deutschland.