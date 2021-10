Krankheit erzählen – Hanns-Josef Ortheil über seinen Roman „Ombra“

Wieder widmet sich Hanns Josef Ortheil einem großen Schriftsteller-Kollegen: Diesmal folgt er Ernest Hemingway ins Venedig des Jahres 1948. Der Autor steckt in einer tiefen kreativen Krise und findet allmählich Halt in der Freundschaft zu einem jungen Fischer und in der Liebe zu einer jungen Venezianerin. Am Ende dieser intensiven Reise steht Hemingways berühmte Novelle „Der alte Mann und das Meer“. Ein vielschichtiger Künstlerroman.

Rezension von Frank Hertweck.



Luchterhand Verlag

ISBN 978-3-630-87439-5

352 Seiten

22 Euro mehr...