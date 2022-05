Kompliziert schön – Der Tiroler Schriftsteller Norbert Gstrein erhält den Thomas-Mann-Preis

Ihr Roman „Das siebte Kreuz“ hat Anna Seghers weltberühmt gemacht. Die 1900 in Mainz geborene Schriftstellerin musste als Jüdin und Kommunistin vor den Nazis fliehen und fand Schutz in Mexiko. Die Autorin, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der DDR lebte, war auch eine Meisterin der kurzen Form. Das beweist ein neuer Erzählungsband mit 14 Texten von Anna Seghers, die sowohl thematisch als auch stilistisch sehr unterschiedlich sind. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen hat sie der Schriftsteller Ingo Schulze, der selbst in der DDR aufgewachsen ist. mehr...