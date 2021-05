Bestseller-Autor Frank Schätzing hat einen spannenden Klima-Thriller geschrieben: "Was, wenn wir einfach die Welt retten?", in dem er Anregungen gibt, wie wir in der Klimakrise handeln können. Zum ersten Mal in dieser Sendung: Denis Scheck und die Schriftstellerin Juli Zeh führen künftig regelmässig Reitgespräche. Dieses Mal über Thea Dorns neuen Roman "Trost - Briefe an Max". Und Denis Scheck erklärt, weshalb "Der Alchimist" von Paulo Coelho in seinen Anti-Kanon gehört. mehr...