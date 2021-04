Der Klimawandel geht uns alle an! Das findet auch die engagierte Moderatorin Jennifer Sieglar, bekannt aus der Kindernachrichtensendung „Logo“, die in dieser Folge zu Gast ist. Sie hat natürlich einen Buchtipp für uns parat und auch Theresa und Anja haben was mitgebracht: „Willibarts Wald“ von Duncan Beedie und „Die grünen Stiefel“ von Hans Traxler.

Der Klimawandel geht uns alle an, er wird mit jedem noch heißeren Sommer spürbarer - und auch Kinder kann man für das Thema schon sensibilisieren. Theresas Tipp: „Willibarts Wald" von Duncan Beedie, Magellan Verlag, ab 3 Jahre, 14€ Der Magellan Verlag produziert seine Bücher möglichst umweltschonend und nachhaltig - und natürlich ohne Plastikfolie! Pressestelle Magellan Verlag Bild in Detailansicht öffnen Hauptfigur Willibart hat einen langen Rauschebart und ist Holzfäller - sehr zum Leidwesen der Tiere, die im Wald wohnen und deren Lebensraum Willibart zerstört. Pressestelle Magellan Verlag Bild in Detailansicht öffnen Keine Bäume mehr? Die Tiere ziehen einfach in Willibarts gigantischen Bart ein! Und am Ende wird Willibart sogar vom Baumfäller zum Baumpflanzer! Pressestelle Magellan Verlag Bild in Detailansicht öffnen Theresa meint: „Ein schön illustriertes Buch samt lustiger Geschichte, mit der man man schon die Kleinsten für Naturschutz begeistern kann." Pressestelle Magellan Verlag Bild in Detailansicht öffnen Tipp von unserem Gast Jennifer Sieglar, Moderatorin der Kindernachrichtensendung „Logo" im ZDF: Jürgen Brater: „Was macht der U-Bahnfahrer, wenn er auf Toilette muss? 66 blitzgescheite Fragen rund um Alltag, Menschen und Tiere", Beltz & Gelberg, ab 10, 14,95 Euro. SWR Bild in Detailansicht öffnen Anjas Tipp: „Die grünen Stiefel" von Hans Traxler, Verlag Antje Kunstmann, ab 4, 16 Euro. Traxler wird bald 92, ist ein Urgestein der Satiregruppe „Neue Frankfurter Schule" und schreibt seit vielen Jahren auch wunderbare Kinderbücher Pressestelle Verlag Antje Kunstmann Bild in Detailansicht öffnen Als Johann eines Morgens aufwacht steht sein ganzes Kinderzimmer unter Wasser! Was ist nur passiert? Hans Traxler ist nicht nur Autor, sondern auch „ein großer Illustrator, mit einem unverwechselbaren, schönen und klaren Strich", meint Anja. Pressestelle Verlag Antje Kunstmann Bild in Detailansicht öffnen Verkehrte Welt! Bei den Eisbären ist es plötzlich viel zu warm - sie müssen Gras und Blumen essen, davon wir ihnen aber ganz übel. Pressestelle Verlag Antje Kunstmann Bild in Detailansicht öffnen Warum ist unser Klima nur so durcheinandergeraten? Hans Traxlers Buch gibt einfache und verständliche Antworten ohne in einen aufgeregten Alarmton zu verfallen. Ein ernstes Thema, aber bei Hans Traxler natürlich auch mit viel Humor behandelt. Pressestelle Verlag Antje Kunstmann Bild in Detailansicht öffnen